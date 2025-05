Bando Inail Isi, click day il 19 giugno

Il click day per accedere ai 600 milioni di euro messi a disposizione dall’Inail a valere sul bando Isi 2024 si terrà il 19 giugno 2025 alle ore 11. Le imprese partecipanti avranno 20 minuti di tempo per inviare la domanda, anche se storicamente le risorse si esauriscono in tempi molto più brevi. La tabella temporale che comprende la data del click day è stata diffusa dall’Inail quando le imprese hanno ancora tempo (fino alle 18 del 30 maggio 2025) per accedere al portale dell’istituto e predisporre...

