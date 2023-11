Whistleblowing, somministrati esclusi dalla media dei lavoratori occupati di Barbara Garbelli

Sia che si utilizzi il metodo di calcolo indicato dall’Anac che quello del Dlgs 81/2015

Il calcolo della media dei lavoratori dipendenti utile per la definizione dell’obbligo normativo desta dubbi fra i datori di lavoro in relazione alle modalità di conteggio, ma i lavoratori occupati attraverso contratto di somministrazione non rientrano nella base di computo.

Siamo ormai prossimi alla data del 17 dicembre, che fissa il termine entro cui tutte le aziende del settore privato caratterizzate da un organico medio compreso tra i 50 e il 249 lavoratori dovranno istituire gli adempimenti obbligatori...