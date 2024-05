A marzo più 70mila occupati, a trainare autonomi e over 50

Anche a marzo il mercato del lavoro continua a far registrare una buona performance. Il tasso di occupazione è salito al 62,1%, che rappresenta un nuovo record, anche se restiamo ben 13 punti sotto la media europea. Resta alto il divario di genere perché se tra gli uomini gli occupati sono al 71,1% (contro una media europea dell’80,1% a fine 2023), tra le donne si fermano al 53% (distanti dal 70,2% della media europea). In termini assoluti, a marzo in Italia con 23,8 milioni di occupati si contano...

