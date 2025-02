A tute blu e bancari gli aumenti contrattuali più alti del 2024

Metalmeccanici e bancari sono le due categorie che nel 2024 hanno avuto gli aumenti contrattuali più alti. Del resto se prendiamo gli ultimi rinnovi dei loro contratti di lavoro sono quelli che si sono distinti per gli importi più alti. I bancari per il triennio luglio 2023 - marzo 2026 hanno avuto per il livello medio di riferimento (terza area quarto livello) 435 euro di cui 250 subito a dicembre del 2023, 100 a settembre del 2024, mentre i restanti 135 arriveranno in due ulteriori tranche: una...

