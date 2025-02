Valle d’Aosta: siglato l’accordo per la stagionalità nel commercio

La legge 203/2024 ha introdotto, all’articolo 11, la possibilità di definire stagionali, oltre alle ipotesi previste dalla norma del 1963, le attività organizzate per fronteggiare l’intensificarsi dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, così come identificate dai contratti collettivi di lavoro, «ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge». In tale contesto si colloca l’accordo territoriale, siglato il 25 febbraio, fra Confcommercio, ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi