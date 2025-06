Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie videofonografiche

In data 22 maggio 2025 tra AFI, FIMI, PMI, UNIVIDEO e SLC-CGIL NAZIONALE, FISTEL-CISL NAZIONALE e UILCOM-UIL NAZIONALE, è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL Videofonografici.

Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2025 ed ha scadenza prevista per il 31 dicembre 2026. Viene inoltre specificato che, in caso di disdetta, il contratto in commento rimarrà in vigore fino alla sua sostituzione con il successivo CCNL.

Previdenza complementare

Con l'obiettivo di fornire al lavoratore un grado più elevato di copertura...