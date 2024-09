Abi: per assumere giovani impegnati 318 milioni del Foc

L’evoluzione del lavoro in banca è accompagnata da costanti investimenti in innovazione e dalle assunzioni di giovani, in larga misura governate con il sindacato attraverso il Foc, il Fondo per l’occupazione del credito, strumento bilaterale finanziato da lavoratori e imprese per incentivare le nuove assunzioni.

Da quando è nato, complessivamente, il Foc ha impegnato circa 318 milioni per sostenere le nuove assunzioni. Secondo i dati aggiornati al 25 giugno di quest’anno che Abi ci anticipa, dal 2012...