Abi e confederazioni aprono il fronte delle libertà sindacali

L’Associazione bancaria italiana apre il fronte delle libertà sindacali che era rimasto in sospeso, in parte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei bancari, in parte per i cambiamenti successivamente intervenuti nelle cariche associative. All’inizio della prossima settimana, già lunedì 21 ottobre, è stato messo in agenda il primo incontro in presenza, almeno ufficiale, del direttore generale Marco Elio Rottigni con i sindacati e con il presidente del Comitato affari sindacali...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi