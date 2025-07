Formatemp, formazione a distanza con semplice informativa

Con l’ipotesi di rinnovo del Ccnl per i dipendenti in somministrazione delle agenzie per il lavoro del 3 febbraio 2025 le parti hanno inteso, tra l’altro, ridefinire nello specifico la Fad ( formazione a distanza ) sincrona e asincrona.

In particolare, con tale ridefinizione, si è voluto rendere più agevole e accessibile il ricorso alla formazione a distanza, venendo in tal modo incontro alle specifiche esigenze delle agenzie per il lavoro al fine di rendere possibile lo svolgimento delle medesime...