Accordo per i lavoratori delle consegne a domicilio Esselunga
Siglata un’intesa tra le aziende appaltatrici e i sindacati nazionali, con benefici economici e qualitativi. Efficacia da confermare entro settembre
Nove mesi di intenso lavoro hanno portato le imprese appaltatrici dei servizi di consegna spese a domicilio per conto di Esselunga a siglare un accordo con le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti-Uil.
Gli obiettivi principali dell’intesa sono stati: una chiara qualificazione della filiera (connotata da elementi di virtuosità in materia di relazioni industriali, standard di affidabilità degli appaltatori, legalità, sicurezza, formazione, condizioni di lavoro inclusi il gender ...