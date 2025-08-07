Contrattazione

Accordo per i lavoratori delle consegne a domicilio Esselunga

Siglata un’intesa tra le aziende appaltatrici e i sindacati nazionali, con benefici economici e qualitativi. Efficacia da confermare entro settembre

di Adriano Majolino

Nove mesi di intenso lavoro hanno portato le imprese appaltatrici dei servizi di consegna spese a domicilio per conto di Esselunga a siglare un accordo con le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti-Uil.

Gli obiettivi principali dell’intesa sono stati: una chiara qualificazione della filiera (connotata da elementi di virtuosità in materia di relazioni industriali, standard di affidabilità degli appaltatori, legalità, sicurezza, formazione, condizioni di lavoro inclusi il gender ...

Gli ultimi contenuti di Contrattazione