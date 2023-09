Addio al cartellino, il lavoro per obiettivi è la nuova frontiera di Claudio Tucci

Via il cartellino “marca tempo”, e più spazio - laddove possibile - alla flessibilità lavorativa per favorire conciliazione vita-lavoro e produttività. L’idea non è nuova, già nel Dlgs 66 del 2003 si apriva alla possibilità, rimessa al lavoratore, di poter organizzare la propria prestazione lavorativa oltre e fuori i limiti orari.

Ma con lo smart working il tema del “lavoro ibrido” è tornato alla ribalta, e, finita l’emergenza sanitaria, nelle aziende più innovative, al momento le più grandi, ci si...