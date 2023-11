Agenzia delle entrate - riscossione, così l’accordo sul telelavoro di Paola Sanna

Le parti hanno rimodulato le previgenti norme con l’intento di attenzionare le categorie di lavoratori che necessitano di maggiori tutele

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Con accordo sottoscritto in data 25 ottobre 2023, Agenzia delle Entrate – Riscossione con le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin hanno rimodulato le previgenti norme in materia di telelavoro, con l’intento di attenzionare le categorie di lavoratori che necessitano di maggiori tutele ed anche di individuare nuove potenziali funzioni eseguibili in telelavoro.

Le parti hanno condiviso che per telelavoro vada intesa la possibilità di lavorare da remoto presso il proprio domicilio, utilizzando supporti tecnologici idonei ad effettuare collegamenti a distanza, tali da consentire una efficace comunicazione con ciascun ufficio di appartenenza.

L’effettuazione di lavoro a distanza in telelavoro è una scelta volontaria, che può coinvolgere un numero massimo di 140 lavoratori, purchè in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ancorchè a tempo parziale, ad esclusione del personale con incarico di responsabile, per specifiche mansioni, escluse quelle indicate nell’allegato all’accordo in argomento.

Il personale interessato allo svolgimento di attività in telelavoro, deve presentare specifica istanza ed accede ad una graduatoria che rimane valida per un’intera annualità e che viene definita rispettando i criteri di attribuzione dei punteggi, individuati dalle parti nell’articolo 4 dell’accordo.

La prestazione in telelavoro, che garantisce comunque l’erogazione da parte dell’ente del buono pasto al telelavorista, è regolata da uno specifico contratto individuale nel quale sono per esempio condivisi i rientri in azienda, che non potranno essere più di uno in un lasso temporale di due settimane, da pianificarsi con ampio preavviso.

Sono altresì previste specifiche norme in materia di riservatezza dei dati e di rispetto della disciplina in materia di privacy, nonché misure di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, ma anche di sicurezza delle informazioni e di protezione dei dati.

Infine, le parti prevedono che le spese sostenute dal lavoratore nell’esecuzione della prestazione in telelavoro, siano rimborsate nella misura di euro 15,00/mese.

Per quanto invece riguarda il periodo di efficacia dell’accordo, lo stesso decorre dal 1° gennaio 2024 ed avrà validità triennale, con proroga automatica in assenza di disdetta che deve pervenire nel rispetto di tre mesi di preavviso.