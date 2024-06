Agenzie di assicurazioni in gestione libera, a giugno il premio di produttività

Lo Sna (Sindacato nazionale agenti di assicurazione) fornisce una serie di precisazioni in merito alla gestione del premio aziendale di produttività - disciplinato all’articolo 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera – la cui corresponsione è prevista con il cedolino paga di giugno 2024.

Il premio di cui sopra è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, ...