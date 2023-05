Agevolazioni donne e giovani 2023, via libera anche alle imprese del settore finanziario di Alice Chinnici

La mancata applicazione delle disposizioni del Temporary Framework ha come immediata conseguenza la possibilità per le imprese del settore finanziario di beneficiare dei due sgravi contributivi









Come ormai noto la legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ha riproposto, per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel 2023, gli esoneri per le assunzioni di donne svantaggiate e di giovani al di sotto di 36 anni già disciplinati dalla legge 178/2020 con la particolarità di innalzarne l'importo massimo fruibile ad 8.000 euro (in luogo dei precedenti 6.000 euro) e di condizionarne l'efficacia, ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del TFUE, alla sola autorizzazione della Commissione europea.

A bene...