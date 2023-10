Aiuti da secondo figlio, più selettivi e con scadenza di Mi.F.

Nel 2024 un miliardo per i nuclei familiari. Bonus nido incrementato a 3.600 euro per i nati dopo il 1° gennaio 2024 ai nuclei con Isee sotto 40mila euro









Un miliardo per la famiglia. È questo l’investimento complessivo in arrivo con la prossima legge di Bilancio per il 2024 per il sostegno ai nuclei con figli.

Innanzitutto, il bonus nido per i soli nati dopo il 1° gennaio 2024, in nuclei familiari con Isee sotto i 40mila euro, verrà incrementato a 3.600 euro, purché nel nucleo sia già presente un altro figlio sotto i 10 anni. Attualmente il bonus già arriva a 2.500 euro l’anno tra 25mila e 40mila euro di Isee e arriva a 3mila euro sotto la soglia di 25mila euro. Un potenziamento strutturale, grazie a uno stanziamento aggiuntivo da 240 milioni per il 2024 (incrementale per gli anni successivi). Il contributo, a rimborso delle rette pagate, verrà sempre erogato da Inps in 11 mensilità, quindi da 327 euro ciascuna.

L’altra misura su cui punta il Governo per contrastare la denatalità è la decontribuzione per le madri con almeno due figli: l’esonero, riconosciuto nel limite massimo annuo di 3mila euro, riparametrato su base mensile, determinerà una busta paga più generosa. La norma coinvolgerà tutte le lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione del lavoro domestico (escluse pure le lavoratrici autonome). Il costo a carico dello Stato dovrebbe aggirarsi intorno ai 700 milioni di euro. La norma avrà validità per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, con due differenze:

per le madri con tre o più figli, fino al 18esimo compleanno del figli più piccolo;

in via sperimentale anche per le madri con due figli, con il figlio più piccolo sotto i 10 anni di età.

A queste cifre, infine, si sommano circa 100 milioni previsti per la mensilità in più di congedo parentale retribuita al 60%, da consumarsi entro gli 11 mesi concessi a entrambe i genitori, per i soli lavoratori che terminano il periodo obbligatorio di maternità (o paternità) dopo il 31 dicembre 2023.

Esce invece di scena, invece, la volontà di potenziare l’assegno unico per i figli, su cui pesa la procedura di infrazione a livello europeo, tanto che con il Dl Anticipi si è già deciso di dirottare altrove 350 milioni di fondi, inizialmente stanziati per il contributo ma finora rimasti inutilizzati.