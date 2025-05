CU e opzione welfare: gestione dei premi di risultato su base pluriennale

La domanda Un’azienda nel 2024 ha istituito un PDR con possibilità di conversione in welfare. Il dipendente deve scegliere nel 2024 se vuole il PDR in denaro e/o welfare. Il tipo di welfare può essere scelto nel 2025. Nella CU 2025 (anno 2024), se il dipendente ha deciso che una parte del premio gli venga erogata sotto forma di welfare (ma non ha ancora scelto nel 2024 quale tipologia di welfare), avrà compilato il punto 573 con l’ammontare del premio che il dipendente ha solo opzionato a titolo di welfare (e non in denaro). Nel 2025 il dipendente sceglie il tipo di welfare: quale punto CU 2026 (anno 2025) andrà compilato? E se avesse un premio opzionato anche nel 2025, la casella 573 non rischia di superare il controllo dei 3.000,00? I punti 631 e 632 sono solo per assistenza sanitaria e previdenza complementare.

L’opzione per il welfare aziendale in sostituzione del premio di risultato (PDR) pone rilevanti questioni nella compilazione della Certificazione Unica (CU), specie in caso di scelte disgiunte tra anno di opzione e anno di utilizzo. Si analizza, di seguito, come debbano essere compilati i punti della CU in presenza di un PDR convertito in welfare, la corretta imputazione temporale e il rispetto del limite di esenzione di 3.000,00 euro, alla luce delle istruzioni CU 2025 e 2026.

Premessa

Nel 2024 un’azienda...