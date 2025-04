Premi di produzione utilizzabili per coprire buchi contributivi

I premi di produzione possono essere utilizzati anche per coprire eventuali buchi contributivi presenti nel “curriculum assicurativo” del lavoratore, con apprezzabili vantaggi fiscali per il datore di lavoro e per il lavoratore. A prevedere la possibilità di destinare profittevolmente il premio di produzione a fini pensionistici è il comma 129 della legge di Bilancio 2024, nell’ambito della cosiddetta Pace contributiva 2024-2025 e per il solo settore privato.

La disciplina del riscatto di periodi ...