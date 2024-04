Al via gli incentivi per giornalisti assunti o stabilizzati nel 2023

Dalle ore 10.00 del 23 aprile alle ore 17.00 del 23 maggio 2024 è possibile presentare le domande per i contributi a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione di contratti di giornalisti under 36. Ne dà notizia il dipartimento per l’informazione e l’editoria sulla base del relativo decreto attuativo del 28 novembre 2023 e del Dpcm del 10 agosto 2023.

L’articolo 3 del decreto del capo del dipartimento dell’editoria concede ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editrici...