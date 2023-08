Alla lavoratrice con figlio sotto i tre anni non può essere imposto il lavoro notturno di Giuseppe Bulgarini d'Elci









Le norme a sostegno della maternità e paternità nei rapporti di lavoro non hanno unicamente la funzione di proteggere la salute della donna e le esigenze fisiologiche del neonato, ma si inquadrano in un sistema che mira ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per favorire il pieno sviluppo della sua personalità. È in questa cornice che vanno applicate le previsioni dell'articolo 53, comma 3, del Dlgs 151/2001, a norma del quale non può essere (mai) imposto alla lavoratrice madre...