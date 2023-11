Ammortizzatori sociali per gli eventi alluvionali a corsia semplificata di Mauro Marrucci

L’ Inps, con il messaggio 3959 del 9 novembre 2023, ha riepilogato le istruzioni operative per le domande di accesso ai trattamenti ordinari di cassa integrazione guadagni (Cigo), di assegno d’integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (Fis) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articolo 26, Dlgs 148/2015 per eventi oggettivamente non evitabili (Eone), oltre che per la Cisoa.

Lo spunto è offerto dal ripetersi degli eventi metereologici di eccezionale intensità, quali quelli...