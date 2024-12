Ancora sospesi gli sgravi contributivi per gli agricoltori alluvionati

Ancora nessuno sgravio contributivo per i datori di lavoro agricolo dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione del maggio 2023. L’Inps, infatti, non ha applicato nemmeno in occasione della scadenza dei contributi relativi al secondo trimestre 2024 (da pagare entro il 16 dicembre 2024) l’agevolazione contributiva prevista dal decreto Agricoltura (Dl 131/2024, convertito in legge 101/2024), consistente nell’abbattimento del 68% dei contributi dovuti per l’anno di competenza...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi