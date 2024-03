Anziani non autosufficienti, manca la riforma complessiva

L’attesa di una riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, che dura da 25 anni, non è terminata. Lo mostra la versione definitiva del decreto attuativo di quella che avrebbe dovuto essere – appunto – tale riforma (Legge Delega 33/2023, prevista dal Pnrr). Per valutarla è opportuno mettersi nei panni di anziani e famiglie: che cosa cambierà per loro?

Certamente non riceveranno più sostegni di oggi, non potendo contare al momento su risorse aggiuntive di natura strutturale. In ogni modo...