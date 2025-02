Appalti, percorso a ostacoli per individuare i ccnl applicabili

Con l’approvazione del decreto correttivo al codice appalti (Dlgs 209/2024) le stazioni appaltanti dovranno affrontare un percorso a ostacoli prima di individuare il contratto collettivo nazionale (ccnl) di riferimento e non sempre questo risulterà possibile.

L’articolo 11, comma 1, del codice stabilisce che «Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la...