Le misure di prevenzione negli appalti, profili costituzionali

Si analizzato i profili di costituzionalità delle misure di prevenzione previste dagli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 159/2011

In tempi recenti vi è stato un notevole uso da parte della pubblica accusa delle misure di prevenzione nell'ambito degli appalti cosiddetti Labur Intensive. Tali provvedimenti, particolarmente invasivi, la cui applicazione è stata giustificata in passato dal fenomeno che andava a colpire, ovvero, la criminalità organizzata, sono stati mutuati ad altri settori esterni ai predetti fenomeni. Sequestri e commissariamenti effettuati nei confronti di aziende accusate di essere coinvolte in una attività...