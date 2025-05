Le parti sociali hanno sottoscritto il Ccnl per gli addetti all'Industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl. Previste novità per: TEM, Edr, malattia e infortunio, permessi, congedi per donne vittime di violenza di genere, congedo di paternità, contributo per il rinnovo contrattuale, indennità di turno notturno e Fonchim