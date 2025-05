Personale delle Forze di polizia, il nuovo trattamento economico

Gli accordi per il personale di Polizia a ordinamento civile e militare

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 2025, n. 53 di recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia si pone in linea con il decreto n. 52/2025 [1], preso atto che entrambi i provvedimenti - il cui iter è cominciato nell'aprile 2024 e si è concluso con l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 18 dicembre 2024 - puntano al riconoscimento e alla valorizzazione del personale, nella fattispecie che ci occupa delle forze di ...