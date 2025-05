Entro il 2028 servono 2,2 milioni di addetti con competenze web

Il sasso nello stagno lo hanno lanciato gli ultimi dati Excelsior di Unioncamere-ministero del Lavoro: da qui al 2028 si stima un fabbisogno di 2,2 milioni di lavoratori con competenze digitali (circa il 59% del fabbisogno totale). La richiesta varia a seconda del grado di specializzazione: dal 22% per operai e professioni non qualificate al 57% per i profili impiegatizi, fino a salire all’85% per le professioni specializzate e tecniche.

Insomma, la domanda di competenze digitali sta crescendo. Come...