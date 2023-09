Apprendistato professionalizzante specialistico per il settore dell’edilizia artigiana di Paola Sanna

Il 5 settembre, Anaepa/Confartigianato edilizia, Cna costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai edilizia e Feneal–Uil, Filca–Cisl, Fillea–Cgil, hanno sottoscritto un verbale di accordo per dare seguito a quanto previsto dal capitolo commissioni per il rinnovo del Ccnl del 4 maggio 2022 per imprese artigiane di piccole e medie imprese edili e affini.

In particolare, si ridefinisce l'articolo 77 in materia di classificazione dei lavoratori, nonché la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante...