Artigiani e commercianti, aliquota contributiva al 24% per tutti

Da quest’anno l’aliquota contributiva pensionistica per tutti gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti è del 24%, in quanto tale valore si applica anche a coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni, che l’anno scorso versavano il 23,70 per cento. Si è infatti concluso il percorso di parificazione delle aliquote contributive definito dal decreto legge 201/2011. Gli iscritti alla gestione commercianti sono tenuti a versare anche un’aliquota aggiuntiva dello 0,48% destinata a finanziare...

