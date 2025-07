Assegno d’invalidità integrabile al minimo anche con il contributivo

È costituzionalmente illegittima la mancata previsione della corresponsione dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, nel caso in cui esso venga calcolato interamente con il sistema cosiddetto contributivo. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 94/2025, pubblicata giovedì 3 luglio e in cui è stato anche previsto che il ricalcolo dell’assegno d’invalidità con l’integrazione dovuta non comporterà...

