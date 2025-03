Artigiani e commercianti, in arrivo comunicazioni di debito e avvisi di addebito

Brutte notizie per artigiani e commercianti; sono in arrivo, infatti, le richieste di pagamento dei contributi a percentuale/eccedenti il minimale relativi all’anno d’imposta 2020. Lo ha comunicato l’Inps con due diversi messaggi dell’11 marzo 2025.

In particolare, con il messaggio 858/2025 viene fatto presente che è in corso l’emissione centralizzata delle comunicazioni di debito sui contributi a percentuale/eccedenti il minimale relativi all’anno d’imposta 2020, per le posizioni prive di evidenze...