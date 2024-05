Assegno di inclusione pagato anche senza verifica

Da aprile Inps ha messo in pagamento l’assegno di inclusione in favore di persone la cui condizione di svantaggio è stata autodichiarata dalle stesse e non confermata dalle amministrazioni comunali entro i 60 giorni previsti dalla norma. Lo ha comunicato l’istituto di previdenza con il messaggio 1816/2024.

Da febbraio Inps ha inviato ai Comuni la richiesta di conferma della condizione di svantaggio e l’inserimento dei richiedenti l’Adi in programmi di cura e assistenza. A fronte di riscontro positivo...