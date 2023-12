Assegno di inclusione pagato procapite

Con l’approvazione, avvenuta il 6 dicembre in Conferenza unificata, di due decreti del ministero del Lavoro, si definisce il quadro regolamentare per la partenza, dal 1° gennaio 2024, dell’assegno di inclusione (Adi) dopo l’avvio del 1° settembre scorso del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) a favore degli ex-percettori occupabili di reddito di cittadinanza.

Misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale, l’Adi è destinato ai nuclei familiari con componenti...