Assegno unico per i neonati, arriva l'avviso dell’Inps di N.T.

A partire da questo mese di settembre, in occasione della nascita di un figlio l'Inps invierà ai genitori che abbiano prestato il consenso a ricevere comunicazioni proattive un avviso via mail con cui li inviterà a presentare la domanda per l'assegno unico universale o, in presenza di altri figli a carico, per integrare il beneficio già percepito. Lo ha annunciato l'Istituto nel messaggio 3078/2023 di ieri. Il nuovo servizio viene erogato tramite la piattaforma di proattività finanziata dal Pnrr....