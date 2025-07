Assistenza fiscale 2025, tipologie particolari

Nel corso degli anni si sono ampliate le ipotesi dei c.d. "casi particolari" di Modello 730 anche al fine di allargare la platea dei fruitori di questo modello semplificato. Per le fattispecie ormai consolidate gli operatori devono fare riferimento ai chiarimenti dell'Agenzia

La dichiarazione congiunta

I coniugi o le persone unite civilmente secondo quanto stabilito dalla Legge Cirinnà possono presentare il mod. 730 congiunto. Al contrario, la presentazione congiunta non è ammessa per le coppie di persone conviventi, non sposate o non unite civilmente. Nella dichiarazione in forma congiunta va indicato come dichiarante, il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, o comunque quello scelto per effettuare i conguagli nei casi di presentazione ...