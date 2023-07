Assunzione di cittadino extracomunitario di Alberto Rozza

Alcuni permessi di soggiorno consentono di lavorare decorsi 60 giorni dalla richiesta . Il cittadino extracomunitario una volta presentata ad esempio la domanda in questura -come previsto ad esmepio per la protezione speciale in vigore fino a marzo 2023- non è clandestino ma non può svolgere attività lavorativa. In caso di assunzione dello straniero che si trova in questa condizioni, quali sono i riflessi sul raporto di lavoro per il datore di lavoro? quando si producono ? ovvero in caso di accesso ispettivo o ci sono anche altre modalità di controllo?

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Anche se la violazione di un norma come quella contenuta nell'art. 22 del D.lgs. 142/2015 (secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente), non è punita con una sanzione specifica, si ritiene che trovi applicazione la disposizione generale contenuta nel D.lgs. 286/1998 ed in ...