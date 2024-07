Assunzione di soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza: assetto della agevolazione

L'esonero sulla contribuzione datorile spetta per le assunzioni a tempo indeterminato operate nel 2023, entro limiti determinati.

Misura dell'esonero

L'esonero interessa il versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (vedi infra) e spetta in riferimento alle sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. E' riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, in alternativa all'esonero previsto dall'articolo 8 del D.L. 4/2019 per...