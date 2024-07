Assunzioni, frenata nel primo quadrimestre per tempo indeterminato e apprendistato

Assunzioni in frenata nei primi 4 mesi del 2024: i nuovi ingressi tra gennaio e aprile sono stati complessivamente 2.656.440, in flessione dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Variazioni negative si registrano per le assunzioni in apprendistato (-10%), in somministrazione e a tempo indeterminato (-4%), mentre è sostanzialmente stabile il tempo determinato (+0,1%), un andamento positivo si riscontra per le assunzioni con contratto stagionale (+1%) e con contratto intermittente (+3%).

