Assunzioni di lavoratori qualificati stranieri in Italia anche senza laurea

Sono 4,5 milioni i lavoratori che le aziende italiane vorrebbero assumere entro il 2026 secondo l’ultimo rapporto ANPAL Unioncamere. 60% è la misura del mismatch professionale relativo alle professioni che richiedono un livello di istruzione secondario o post-secondario quindi non una laurea. Per una ricerca ormai il tempo medio si avvicina ai 5 mesi e le aziende anche per penuria di competenze tendono a trasferire sulla manodopera straniera le difficoltà di reperimento di figure come muratori, elettricisti...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi