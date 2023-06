Attività con minori e certificato penale

La domanda

Per l'assunzione di dipendenti che hanno contatti diretti e regolari con minori bisogna richiedere il cosiddetto "certificato antipedofilia". Questo obbligo sussiste anche per l'assunzione di dipendenti che a loro volta sono anche minorenni (vengono assunti durante le ferie estive presso un'attività alberghiera come addetti al baby-sitting)?