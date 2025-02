CU 2025, punto 741 Tirocinanti

La domanda In sede di compilazione del modello CU 2025 al punto 741 “particolari tipologie di redditi” si chiede se l’indennità di partecipazione tirocinanti rientri al codice 4 oppure al codice 1. Per l’indennità relativa a praticantato, quale codice è invece corretto inserire? Come si configurano le indennità sopra citate? Crediamo ci sia confusione tra i due redditi comunque assimilati a quello dipendenti.

La disamina affronta la questione della corretta compilazione del Modello di Certificazione Unica (CU) 2025, in relazione alle indennità di partecipazione per tirocinanti e di praticantato. In particolare, vengono esaminati i codici da utilizzare per questi redditi nel punto 741 del modello, riguardante le “particolari tipologie di redditi”. Si approfondisce la configurazione giuridica di queste indennità, chiarendo le differenze e le similitudini tra i redditi da lavoro dipendente e le indennità...