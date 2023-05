Cessione di azioni da stock option, costo pari al reddito da lavoro estero di Roberto Sante Smilari e Marco Strafile

Link utili Entrate, risposta a interpello 289/2023 Altri provvedimenti









Con la risposta 289/2023, le Entrate hanno fornito chiarimenti sulle modalità di determinazione della plus/minusvalenza derivante dalla vendita di azioni conseguite nell’ambito di piani di stock option, confermando che il reddito di lavoro dipendente già tassato in via esclusiva all’estero, quando tali azioni erano entrate nell’effettiva disponibilità del contribuente, rileva quale costo d’acquisto dei titoli ex articolo 68, comma 6, del Tuir. Il caso riguarda un dipendente di una multinazionale ...