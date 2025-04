Contrasto al caporalato: le ripercussioni del fenomeno, le strategie e le prospettive

Il caporalato rappresenta una grave forma di sfruttamento lavorativo che mina i diritti fondamentali della persona e l'integrità del mercato del lavoro. In Italia, il fenomeno è oggetto di costante attenzione da parte del legislatore e delle istituzioni, per questo ha adottato nel tempo un impianto normativo articolato e una strategia operativa multidimensionale per contrastare il fenomeno, in particolare nei confronti dei lavoratori migranti. Importante un'analisi dell'evoluzione normativa, degli strumenti di contrasto implementati a livello nazionale e il coordinamento tra istituzioni e stakeholder territoriali, al fine di contrastare efficacemente il reclutamento illecito e la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori.