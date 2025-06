Ccnl Agenti e rappresentanti

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio

In data 4 giugno 2025 tra Confcommercio-Imprese, Confcooperative, Confesercenti e FNAARC, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, FIARC-CONFESERCENTI, USARCI e UGL-Terziario Nazionale è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti e gli agenti di commercio.

Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° luglio 2025 ed ha scadenza prevista per il 30 giugno 2029.

Sfera di applicazione

Il presente accordo, all...