Bancari, Intesa va avanti da sola: aumento a fine anno e Tfr pieno di Cristina Casadei

Il Ceo Carlo Messina dà la spinta finale alla trattativa









Se il negoziato per il rinnovo del contratto dei 270mila bancari aveva bisogno di un acceleratore, ad assumere il ruolo, il 26 ottobre, ci ha pensato Carlo Messina, consigliere delegato e ceo della prima banca del Paese, Intesa Sanpaolo. Dopo che al congresso della Fabi di giugno, il manager aveva fatto un chiaro endorsement della richiesta di aumento medio di 435 euro contenuta nella piattaforma sindacale, ieri ha dato concretezza alla sua posizione, annunciando che la banca erogherà un aumento economico ai lavoratori di qui a fine anno e ripristinerà la base piena per il calcolo del Tfr, già da questo trimestre, indipendentemente dallo sviluppo del negoziato in Abi. Una scelta coerente con quella di revocare il mandato di rappresentanza all’Associazione bancaria italiana sul contratto - al cui rinnovo Ca’ de Sass partecipa con la formula dell’invito permanente - ma che indubbiamente rappresenta un altro inedito: è la prima volta nella storia delle relazioni sindacali del credito che una banca, da sola, dà la spinta finale sul contratto.

Sia che si parli di contesto economico, geopolitico o di strategie aziendali, si pensi solo allo sviluppo della banca digitale, i cambiamenti avvengono a una tale velocità e con una tale forza che, di questi tempi, arrivare per primi significa mettere in conto anche qualche strappetto nelle liturgie sindacali. Le motivazioni di questa scelta Messina le ha spiegate ieri, a Brescia, durante un incontro sull’inclusione dove ha rappresentato l’impegno della banca per il sociale che si materializza in una struttura dedicata che conta più di mille persone e in un impegno economico di 1,5 miliardi di euro, destinati a iniziative e progetti per la riduzione delle disuguaglianze entro il 2027. Il banchiere ha sottolineato con forza che l’essere banca per il sociale di Intesa Sanpaolo parte dalle sue oltre 100mila persone con la tutela dell’occupazione e con il trattamento economico che deve migliorare in maniera sensibile. L’auspicio è che per fine anno si chiuda il negoziato in Abi, ma in caso diverso Ca’ de Sass darà comunque un primo segnale sull’aumento.

Al negoziato in Abi un nuovo impulso arriverà dal Comitato di Presidenza che è stato anticipato al 6 novembre (inizialmente era previsto per l’8) con il mandato al presidente del Comitato affari sindacali e del lavoro, Ilaria Maria Dalla Riva. Il contratto, però, non è solo la parte economica e non si può ridurre tutto all’aumento, soprattutto alla luce delle quasi 200 richieste contenute nella piattaforma sindacale. Il fatto di avere anticipato il Comitato di presidenza di Abi è un segnale che l’Associazione vuole accelerare. Per chiudere l’accordo, però, il presidente del Casl deve avere il mandato pieno. Le parti stanno sicuramente lavorando per trovare una convergenza complessiva, non solo su aumento e Tfr.

Il ceo di Unicredit Andrea Orcel, in un’intervista al Sole 24 Ore dello scorso 25 ottobre, ha spiegato che non c’è uno stallo negoziale, «ma una normale negoziazione. È ovvio che dobbiamo adeguare gli stipendi all’inflazione e remunerare la performance. Peraltro è stato convocato il comitato di presidenza del Casl al 6 novembre con l’obiettivo di dare mandato a trovare le convergenze necessarie». Messina ieri, però, ha dato la scossa a tutti e ha voluto portare in primo piano «concretamente, l’impegno delle persone di Intesa Sanpaolo, vere artefici dei risultati della banca». Sullo sfondo il manager confida che «la trattativa per il contratto di lavoro venga chiusa rapidamente e in modo soddisfacente per tutte le parti», ma intanto prosegue con decisione secondo la rotta tracciata nei mesi scorsi.

La reazione dei segretari generali dei sindacati del credito è stata di forte apprezzamento. Il numero uno della Fabi, Lando Maria Sileoni, considera l’impegno sul sociale della banca «una concreta, unica e preziosa iniziativa di un grande gruppo che mostra il volto migliore di un nuovo modo di fare finanza». Quanto al contratto «ho apprezzato le considerazioni e le decisioni di Carlo Messina - aggiunge Sileoni -. Credo che dovremmo chiudere il negoziato in tempi rapidi tenendo conto degli utili altissimi delle banche». Ora è indispensabile, afferma Riccardo Colombani della First Cisl, che la trattativa dia risposte «alla legittima aspettativa dei lavoratori del settore di veder tutelato il potere d’acquisto e riconosciuta la produttività». Per Susy Esposito della Fisac Cgil, però, il contratto deve «dare risposte a tutte le rivendicazioni contenute nella piattaforma». Fulvio Furlan della Uilca ritiene «importante e apprezzabile che le persone non subiranno disagi e non dovranno lasciare la banca a causa dell’innovazione tecnologica». Un tema rilevato anche da Emilio Contrasto, che guida Unisin, e apprezza «la lungimiranza e la coerenza di Intesa Sanpaolo e del suo ceo Carlo Messina».