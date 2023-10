Bando Isi 2022, pubblicata la tabella temporale in vista del click day di Marco Poli

Link utili Inail, news 29 settembre 2023 Altri provvedimenti

Procedura programmata per le ore 11 del prossimo 26 ottobre. Sul tavolo una dote di 333,3 milioni a fondo perduto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In vista del click day per il bando Isi 2022, programmato per le ore 11 del prossimo 26 ottobre, dopo avere reso note le regole tecniche da osservare per accedere allo sportello informatico attraverso il quale inoltrare la domanda on line per accedere ai finanziamenti destinati alle aziende in materia di sicurezza, l’Inail ha diffuso nella pagina informativa allestita sul suo sito internet il file “Tabella temporale”, il cui contenuto pubblichiamo di seguito:

In base al cronoprogramma evidenziato nella tabella, a partire dal 9 ottobre e preferibilmente entro il 23 ottobre 2023, le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione. Solo coloro che hanno portato a termine correttamente la fase di registrazione - evidenzia l’Istituto - possono effettuare l’inoltro della domanda nel corso del click day previsto, come detto, per il 26 ottobre.

Ricordiamo che per sostenere il finanziamento di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il bando Isi 2022 Inail metterà a disposizione delle aziende 333,3 milioni a fondo perduto, oltre 60 milioni in più rispetto all’anno scorso, e che porta gli stanziamenti complessivi per Isi dal 2010 a oggi oltre quota 3 miliardi.

Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale. Come negli anni scorsi, le risorse sono spalmate in assi: