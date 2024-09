Bonus assunzioni disabili under 35, da lunedì le domande del Terzo settore

Potranno essere presentate da lunedì 2 settembre all’Inps le domande di contributo per l’assunzione nel Terzo settore di giovani con disabilità.

Lo ha precisato l’Inps in una nota che accompagna il messaggio 2906/2024 di ieri, con cui l’Istituito ha fornito le istruzioni per l’invio delle istanze. Nel messaggio l’Inps fornisce anche alcune precisazioni suile persone interessate e i destinatari dei contributi stanziati nel Fondo per la valorizzazione professionale di giovani con disabilità.

I destinatari...