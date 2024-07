Bonus formazione, accesso solo con un esame finale

Per avere diritto al credito d’imposta sulla formazione 5.0 occorrerà un esame finale. È una delle novità della bozza del decreto attuativo del piano Transizione 5.0 che va all’esame della Corte dei conti dopo che è stato raggiunto il concerto tra i ministeri competenti.

Il “bonus” potrà essere riconosciuto nel limite del 10% (e comunque fino a un massimo di 300mila euro) degli investimenti effettuati in beni strumentali e in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo...