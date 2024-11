Bonus Natale, corsa contro il tempo per i datori di lavoro

Per i datori di lavoro privati cresce l’ansia per la gestione del bonus di Natale 2024. Il tempo è poco e proprio ieri è arrivata la notizia di un allargamento della platea dei beneficiari. Le modifiche giungono in corsa all’ultimo secondo e incidono sull’organizzazione che molti sostituti di imposta hanno già tentato di imbastire per far fronte all’esigenza.

Beneficiari del bonus sono i lavoratori dipendenti privati e pubblici. NoiPa ha predisposto una procedura on-line dando ai dipendenti della ...