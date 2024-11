Bonus Natale, senza i requisiti scatta il recupero in busta paga

Entra nel vivo, per datori di lavoro e lavoratori, la gestione del cosiddetto bonus Natale, l’indennità una tantum da 100 euro prevista dal decreto Omnibus, che dovrà essere corrisposta ai lavoratori dipendenti con la tredicesima. In queste settimane dunque, i datori di lavoro devono raccogliere le richieste dei lavoratori che hanno i requisiti per ottenere l’aiuto, e provvedere agli adempimenti necessari per l’erogazione, nei tempi previsti. La tredicesima è spesso pagata, infatti, prima della fine...

